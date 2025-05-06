سوق العملة: إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضا صباح اليوم الثلاثاء في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مقارنة بيوم أمسحيث إن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد بلغ 144,000 دينار لكل 100 دولار بعدما كان 144,550 دينارا صباح الاثنين.

أيضاً، شهدت أسعار الصرف في محال الصيرفة المحلية، انخفاضا أيضا إذ بلغ سعر البيع 145,000 دينار وسعر الشراء 143,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

أمّا في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا مماثلا حيث بلغ سعر البيع 144,100 دينار وسعر الشراء 143,950 دينارا لكل 100 دولار.