الدين العام للسعودية يتخطى 1.3 تريليون ريال لأول مرة في تاريخ المملكة

سجل الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول من العام 2025 نحو 1.329 تريليون ريال وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، مقارنة بـ 1.216 تريليون ريال بنهاية العام 2024 (الدولار 3.75 ريال).

وبحسب بيان الميزانية للربع الأول من العام الجاري الصادر يوم الاثنين: "ارتفع الدين الداخلي بنهاية الربع الأول ليسجل نحو 797.086 مليار ريال بارتفاع 58.816 مليار ريال فيما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 531.703 مليار ريال".

وعلى صعيد الدين الداخلي، تظهر البيانات أن الحكومة قامت بإصدارات بلغت قيمتها نحو 60.826 مليار ريال في الربع الأول 2025، فيما قامت بسداد أصل دين بقيمة 2.010 مليار ريال.

وعلى صعيد الدين الخارجي، أظهرت بيانات الإصدار أو الاقتراض بلغت نحو 54.037 مليار ريال، فيما لم يتم سداد أي من أصل الدين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت نفقات التمويل التي تكبدتها المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 نحو 12.388 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ووفقا لبيان وزارة المالية فان نفقات التمويل، تمثل المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.

وارتفعت تكاليف التمويل بنحو 23% عن مستوياتها في الربع المماثل من العام 2024 التي كانت 10.069 مليار ريال، لتمثل نحو 3.8% من إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول 2025 التي بلغت 322.317 مليار ريال.

وبلغت إيرادات ميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري 263.616 مليار ريال، والنفقات 322.317 مليار ريال، فيما بلغ العجز 58.701 مليار ريال.