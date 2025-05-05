الصفحة الاقتصادية

الدولار يتراجع مع صعود العملة التايوانية واليوان الصيني


سجل الدولار الأميركي تراجعا جديدا في بداية تعاملات يوم الاثنين، متأثرا بصعود حاد للعملات الآسيوية، وعلى رأسها الدولار التايواني، حيث اصل الدولار التايواني مكاسبه اللافتة، حيث ارتفع بأكثر من 3% ليصل إلى 29.618 أمام الدولار الأميركي، بعد قفزة قياسية يوم الجمعة بلغت 4.5%، ما جعله يسجل أعلى مستوى له منذ عامين.

ورغم نفي البنك المركزي التايواني وجود أي ضغوط أميركية لتعديل قيمة العملة، إلا أن ردود الفعل في السوق تشير إلى حالة ترقب لاحتمال تدخلات سياسية ذات طابع تجاري.

كما سجل اليوان الصيني أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر، حيث وصل إلى 7.1980 مقابل الدولار. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تكهنات بأن الصين قد تسمح بارتفاع عملتها في إطار حسابات متعلقة بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، رغم استمرار وجود فجوة كبيرة في المواقف بين الجانبين.

بالمقابل، جدد الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفا إياه ب"المتصلب"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا ينوي عزله قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، مع مواصلة الضغط لخفض أسعار الفائدة.

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