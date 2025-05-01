الصفحة الاقتصادية

سوق العملة: انخفاض جديد للدولار في الاسواق المحلية


 

 

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس، إنخفاضًا في أسواق بغداد واربيل، حيث انخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولارا فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

كما انخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار  وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

أمّا اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار لكل 100 دولار وسعر الشراء 144300 دينار مقابل 100 دولار.

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