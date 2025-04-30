رواتب موظفي كردستان تنتظر تدقيق القوائم والصرف يتأجل إلى 4 أيار

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025) عن سبب تأجيل إرسال الأموال المخصصة لرواتب الموظفين في كردستان.

وقال المصدر إنه "مازال يجري العمل على تدقيق القوائم من قبل دائرة التدقيق والمحاسبة، وبسبب عطلة يوم غد الخميس في العراق، فأنه قد تأجل إرسال الأموال إلى يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أيار".

وأضاف أن "صلاحيات التوقيع على إرسال الأموال تركت إلى مدير دائرة المحاسبة في وزارة المالية، وهذا سياق تم الاعتماد عليه خلال الشهرين الماضيينرواتب موظفي كردستان تنتظر تدقيق القوائم... والصرف يتأجل إلى 4 أيار".

وتأتي قضية رواتب موظفي إقليم كردستان في إطار أزمة مالية وإدارية ممتدة منذ سنوات، وتواجه هذه العملية بين حين وآخر تأخيرات مرتبطة بالإجراءات الفنية أو الإدارية، منها التدقيق المحاسبي أو توقيتات العمل الرسمي،