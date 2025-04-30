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ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن


ارتفع إجمالي الدين العام للأردن حتى نهاية فبراير الماضي إلى 44.804 مليار دينار، بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان.

ووفقا لبيانات وزارة المالية الأردنية اليوم الأربعاء، فإن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان ارتفع إلى 10.219 مليار دينار حتى نهاية شهر فبراير مقارنة مع 10.110 مليار دينار حتى نهاية شهر يناير من العام الحالي.

وكان إجمالي الدين العام للأردن شهد ارتفاعا خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 44,509 مليار دينار، مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية العام الماضيز فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 117.2% في يناير الماضي مقارنة مع 116.8% حتى نهاية عام 2024.

 

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