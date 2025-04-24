الصفحة الاقتصادية

مصرف الرشيد يصرف فوائد السندات الوطنية للمستحقين


اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن دفع فوائد النصف سنوية للسندات الوطنية الحكومية لمستحقيها، وذلك ضمن التزامه الكامل بالجدول الزمني المحدد وبما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام المالي والمصرفي العراقي، حيث ذكر إعلام المصرف، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعمه المتواصل لجهود وزارة المالية في تنشيط السوق المالية المحلية وتشجيع المواطنين على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي ذات العوائد المجزية والمخاطر المحدودة.

كما وجّه المصرف، دعوة للمواطنين الراغبين بالاستثمار في السندات الحكومية إلى زيارة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات للاستفادة  من الفرص المتاحة التي توفر دخلا ثابتا وآمنا".

فيما لفت الى أن عملية دفع الفوائد تمت حسب الآليات المعتمدة، وبما ينسجم مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

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مصرف الرشيد يصرف فوائد السندات الوطنية للمستحقين
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