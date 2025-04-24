نفط البصرة يسجل مكاسب قوية بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية

ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بأكثر من 2%، بالتزامن مع ارتفاع الخام عالميا، حيث ارتفع سعر خام البصرة الثقيل 1.65 دولارا بما يعادل 2.57% ليصل إلى 65.77 دولارا، كما صعدت سعر الخام المتوسط 1.65 دولارا أو ما يعادل 2.45% ليصل إلى 68.92 دولارا.

كما ارتفعت أسعار النفط عالميا بشكل طفبف، خلال هذا اليوم بعد دلائل على اقتراب الولايات المتحدة والصين من محادثات تجارية لخفض التعرفة الجمركية.

فيما سجل خام برنت اليوم 66.16 دولارا، وسجل الخام الأمريكي62.25دولارا.