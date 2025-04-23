العراق يوقع اتفاقية للانضمام إلى منصة تبادل للتداول الرقمي مع أبوظبي

في خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التعاون الإقليمي وقع سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للانضمام إلى منصة تبادل للتداول الرقمي، إذ جاء هذا الإعلان في بيان صدر عن سوق العراق للأوراق المالية حيث أفاد أن المذكرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين أسواق رأس المال في العراق والإمارات العربية المتحدة.

وجاء التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ويعد الانضمام إلى منصة تبادل خطوة رئيسية في تعزيز التعاون المشترك الذي تم الإعلان عنه في يناير 2025 بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة منها التكنولوجيا والابتكار وتطوير أنظمة التداول وتبادل أفضل الممارسات في التداول ما بعد التداول كما تتيح هذه المنصة لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بعد مما يعزز الترابط بين الأسواق ويسهل الفرص الاستثمارية عبر الحدود وبذلك يتمكن المستثمرون العراقيون من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية.

كما يتيح الانضمام إلى منصة تبادل للمستثمرين في أسواق الأعضاء المشاركة في عروض الطرح العام الأولي بين الأسواق مما يوسع آفاق الاستثمار ويوفر فرصا جديدة للمستثمرين في العراق والإمارات على حد سواء.

من خلال هذا التعاون يتوقع أن يشهد السوق العراقي تحسنا في نشاطه ويزيد من إمكانية وصول المستثمرين إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الشركات المدرجة في الأسواق الأعضاء.

في تصريح له أشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص بهذه الخطوة قائلا: انضمام السوق العراقية إلى منصة ’تبادل يعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالية في العراق وسيسهم في تعزيز الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية.

من جانبها عبرت المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية جيمي أفهم توما عن فخرها بانضمام السوق إلى منصة تبادل معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز السوق العراقية وربطها بالأسواق الإقليمية.

وفي تعليق للرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي قال: تعد مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة في تاريخ التعاون بين سوق أبوظبي وسوق العراق حيث ستساهم في زيادة نشاط السوق العراقي وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين.

وأضاف النعيمي أن منصة تبادل تتيح الوصول إلى أكثر من 7.5 ملايين مستثمر عبر أسواقها الأعضاء التي تضم حاليا أكثر من 490 شركة مدرجة مشيرا إلى أن الأنشطة التجارية بين الأسواق الأعضاء شهدت زيادة ملحوظة في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما يساهم ذلك في تعزيز السيولة وتوفير حلول مبتكرة للتداول بالإضافة إلى دعم تكامل الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.