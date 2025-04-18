الصفحة الاقتصادية

انخفاض صادرات العراق النفطية بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2025


 تراجعت متوسط صادرات العراق من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 110 آلاف برميل يوميا بنسبة 3% على أساس سنوي، في ظل سياسة خفض الإنتاج المتبعة من تحالف أوبك+ والخفض الطوعي، إذ تراجع متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات المنقولة بحرا تراجع إلى 3،70 ملايين برميل يوميا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2025، مقابل 3.81 ملايين في الربع المقابل من 2024، وفقا لأحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة "مقرها واشنطن".

وجاء تراجع صادرات الربع الأول مع تطبيق البلاد خطة التزمت بها منذ يوليو/تموز الماضي، لتعويض فائض الإمدادات التي تعارضت مع الخفض الطوعي واتفاق تحالف أوبك+، ومنها خفض بمقدار 90 ألفا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025.

فيما انخفض متوسط إنتاج العراق من النفط في الربع الأول لهذا العام إلى 3،99 ملايين برميل يوميا، مقابل 4،22 ملايين برميل يوميا خلال الربع المقارن من العام الماضي.

يشار إلى أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمنتجات المنقولة بحرا ارتفع إلى 3،64 ملايين برميل يوميا خلال 2024، مقابل 3،55 مليونا في 2023.

فيما استحوذت ثلاث دول آسيوية على نسبة تتجاوز 70% من صادرات العراق من النفط المنقول بحرا في الربع الأول من العام الحالي، وهي الصين: 1،34 مليون برميل يوميا، والهند: 0،94 مليون برميل يوميا، وكوريا الجنوبية: 0،38 مليون برميل يوميا.

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انخفاض صادرات العراق النفطية بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2025
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