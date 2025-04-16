الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: رصد 80 حالة غش وتلاعب في معامل تعبئة الأغذية خلال العام الجاري


أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 10 آلاف طن من المواد المخالفة، فيما رصدت 80 حالة غش وتلاعب في معامل تعبئة الأغذية خلال العام الجاري، إذ ذكر الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تواصل إجراءاتها لمتابعة المعامل الصغيرة العاملة في مجال تعبئة المواد الغذائية، بهدف منع حالات الغش والتلاعب".

وأوضح حنون أن "الوزارة سجلت خلال هذا العام نحو 80 حالة ضبط مختلفة، توزعت بين حالات غش تجاري، ومواد تالفة، وأخرى مخالفة للقانون، بالإضافة إلى مواد ذات مناشئ غير مجازة تم ضبطها داخل معامل التعبئة".

كما لفت الى "ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة، من بينها معمل يحتوي على 5000 طن من المواد الغذائية، إلى جانب مئات الأطنان من الطحين والرز، فضلاً عن رصد عمليات تحويل مواد غذائية مخصصة للسلة الغذائية إلى أعلاف حيوانية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة".

وتابع، أن "الوزارة، بالتعاون مع الجريمة المنظمة والأمن الوطني، تمكنت خلال الشهرين الماضيين من ضبط أكثر من 10 آلاف طن من المواد المخالفة".

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وزارة التجارة: رصد 80 حالة غش وتلاعب في معامل تعبئة الأغذية خلال العام الجاري
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