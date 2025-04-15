ارتدادات الرسوم الأمريكية تتواصل.. طفرة جديدة بالأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً مع تقييم المستثمرين لخطط الرسوم الجمركية الأميركية سريعة التغير، فيما انخفض سهم إل.في.إم.إتش بعدما سلطت إيرادات الشركة المخيبة للآمال في الربع الأول الضوء على الضرر الناجم عن الحرب التجارية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 1% وكذلك معظم المؤشرات الأوروبية باستثناء المؤشر الفرنسي كاك 40 الذي انخفض 0.1 % متأثرا بهبوط سهم إل.في.إم.إتش، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 7.7 %.

وتراجعت أسهم شركات مماثلة، مثل ريتشمونت وكيرينغ ومونكلر، بنسب تتراوح بين 1.4 %و2.6 %.

لكن المؤشرات داكس الألماني وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني ارتفعت بنسب تتراوح بين 0.6 % و0.7 %.

وزاد مؤشر السيارات وقطع الغيار 2.2 %ليقود مكاسب القطاعات بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25 %على واردات السيارات وقطع الغيار من المكسيك وكندا ودول أخرى.

وقفز سهم بي.إي سيميكوندكتور إندستريز 6.8 %بعدما اشترت شركة أبلايد ماتيريلز الأميركية لتوريد معدات الرقائق لأجهزة الكمبيوتر حصة 9% في الشركة الهولندية.

وزاد سهم إريكسون لصناعة معدات الاتصالات 6.9 %بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول بأفضل كثيرا من المتوقع.