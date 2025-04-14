وزيرا النفط ونظيره الايراني يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقع وزير النفط "حيان عبد الغني السواد" ونظيره الإيراني "محسن باك نجاد" اليوم الاثنين، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، استقبل وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

وأوضح، أن "الجانبين، عقدا اجتماعاً تم خلاله بحث آليات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين".

وأشار السواد، الى أن "العراق لديه مشاريع واعدة في استثمار الغاز، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".

من جانبه، عبر الوزير باك نجاد، عن "شكره لحسن الاستقبال وزيارة العراق، فضلاً عن عمق العلاقات الثقافية بين البلدين"، لافتا الى "أهمية استمرار العلاقات بين البلدين في المجالات كافة".