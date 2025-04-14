انخفاض بأسعارصرف الدولار في السوق المحلي اليوم الاثنين

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين الموافق 14 نيسان 2025 انخفاضا جديدا في بورصتي الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد، حيث أن سعر صرف الدولار بلغ 147،300 دينار لكل 100 دولار أمريكي في البورصتين الرئيسيتين.

أما في الأسواق المحلية، سجل سعر البيع 148،250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146،250 دينارا بحسب مصادر مصرفية.

وجاء هذا الانخفاض وسط توقعات بمزيد من التراجع في الأسعار في ظل الإجراءات التي تتخذها الجهات المالية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار السوق.