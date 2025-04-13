الصفحة الاقتصادية

رئيس الوزراء: عودة البنك العربي مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ان عودة البنك العربي مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، وفد البنك العربي برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بمناسبة قرب افتتاح فرع البنك (المصرف العربي/ العراق) في العاصمة بغداد".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين العراق والبنك في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة".

وأكد رئيس الوزراء أن "البنك العربي كان متواجداً في العراق بشكل مباشر منذ ما يقارب ثمانين عاماً"، موضحاً أن "عودته الآن مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد حالياً".

كما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية ألَّا يقتصر نشاط المصرف على تقديم الخدمات المالية، وإنما يسهم في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلد"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد، بما يعزز  النشاط المصرفي العربي والأجنبي، خدمةً للاقتصاد العراقي وتنميته".

بالمقابل، أبدى وفد المصرف "الاستعداد لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم المصرفية، بالشكل الذي سيسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع الاقتصادي".

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رئيس الوزراء: عودة البنك العربي مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي
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