انخفاض في أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد

انخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147،500 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 147،900 دينار لكل 100 دولار.

كما شهدت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 148،500 دينار عراقي لكل 100 دولار، وبلغ الشراء 146،500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147،850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147،750 دينارا لكل 100 دولار.