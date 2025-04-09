خسائر الأسواق العالمية تتوسع بسبب الرد الصيني

زادت الأسواق من خسائرها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 3.73% إلى 7615.54 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 4.25% إلى 19418.31 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 4.22% إلى 6800.52 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.56%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.27%، كذلك انخفضت عقود مؤشر "ناسداك" بنحو 1%.

ورفعت الصين الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية إلى 84% اعتبارا من يوم غد الخميس (10 أبريل 2025)، وذلك ردا على قرار الإدارة الأمريكية زيادة الرسوم على الواردات الصينية إلى 104%.