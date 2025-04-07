تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق،

وحددت وثيقة صادرة عن البنك المركزي اطلعت عليها "بغداد اليوم" السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:

1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.

3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.

4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.

وأشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".

وأوضح البنك المركزي أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها"، مشيراً إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي".