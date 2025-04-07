الصفحة الاقتصادية

الموافقة باستيراد محصولي الطماطم والبطاطا مجددا


أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عن موافقته على فتح استيراد محصولي الطماطم والبطاطا، وذلك استجابة للارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهدها السوق المحلية، حيث أشار بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، إلى أن هذه الموافقة تأتي بناء على عرض مقدم من وزارة الزراعة، حيث تم اتخاذ القرار بفتح استيراد المحاصيل الزراعية التي تشهد نقصا في العرض المحلي وأسعارها المرتفعة. وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد قرر في منتصف العام الماضي إيقاف استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، ومنها البطاطا، وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي في ذلك الوقت، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي والفلاحين المحليين. كذلك شمل القرار في ذلك الموسم إيقاف استيراد محاصيل أخرى مثل الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ، لدعم المنتج الوطني.

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