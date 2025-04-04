الصفحة الاقتصادية

منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية


حذرت نغوزي أوكونجو إفيالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من خطر اندلاع حرب تجارية عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة.

وقالت في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة /الأربعاء/، إلى جانب تلك التي تم فرضها في بداية العام، ربما تؤدي إلى انكماش حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025 بنحو واحد بالمئة ".

وأشارت أوكونجو إفيالا إلى أن هذا الانكماش يمثل مراجعة تنازلية بنحو أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، مضيفة أن العديد من أعضاء المنظمة توجهوا باستفساراتهم حول التأثير المحتمل للرسوم الأمريكية على اقتصاداتهم وعلى نظام التجارة العالمي، موضحة أنهم يتابعون ويحللون الإجراءات الأمريكية بدقة ".

وأعربت ،عن قلقها البالغ إزاء احتمال تحول الأمر إلى حرب تجارية مع حلقة من الإجراءات الانتقامية التي ستؤدي إلى مزيد من التراجع في التجارة،مشيرة إلى أن إجراءات تجارية بهذا الحجم قد تؤدي إلى تحويلات كبيرة في التجارة، داعية إلى التعامل بمسؤولية مع الضغوط الناشئة لمنع تصاعد التوترات التجارية ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس الاول الأربعاء عن فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، حيث بلغت الرسوم الجمركية على الصين ما نسبته 34 بالمئة، و20 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم بنسب متفاوتة على عدد من الدول ورسوم بحد أدنى 10 بالمئة على الواردات الأمريكية من جميع الدول ".

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منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية
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