أسعار النفط تعاود الارتفاع بشكل طفيف

سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا بعد التراجع الذي شهدته خلال تداولات يوم أمس، إذ ارتفعت عقود خام برنت الآجلة تسليم حزيران/يونيو 2025 بنسبة 0.36% لتسجل 73.02 دولارًا للبرميل، ضمن نطاق تداول يومي بين 72.28 و73.55 دولارًا، وكان قد أنهى جلسة أمس على انخفاض بلغ نحو 0.75% ليستقر حينها عند 72.76 دولارًا للبرميل، ما يعكس اليوم تعافيًا محدودًا في الأسعار.

بالمقابل، صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم آيار/مايو بنسبة 0.45% لتصل إلى 69.67 دولارًا للبرميل، بعد تحركات بين 68.85 و70.14 دولارًا. وكان الخام الأميركي قد تراجع أمس بنسبة 0.85%، ليغلق عند 69.36 دولارًا للبرميل، ما يعكس أيضًا محاولة تعويض الخسائر خلال جلسة اليوم.

وجاء هذا التحسن في الأسعار وسط استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، مدفوعة بعوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتغيرات توقعات الطلب العالمي، ومستويات المخزون في كبرى الدول المستهلكة للنفط.