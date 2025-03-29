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الصفحة الاقتصادية

ناقلة نفط تصطدم برصيف في ميناء ام قصر


أعلنت وزارة النقل، مساء السبت، عن اصطدام ناقلة نفط برصيف في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، "إثر تعرض الناقلة النفطية (أكد) التابعة لشركة ناقلات النفط العراقية لعطل مفاجئ في دفة التوجيه أثناء مغادرتها ميناء خورالزبير النفطي متجهة نحو البحر، اصطدمت بالرصيف رقم 9 في ميناء ام قصر الجنوبي بعد انحرافها عن مسار حوض الإستدارة المقابل للميناء".

وأضاف البيان "تؤكد الشركة العامة لموانئ العراق أن الاصطدام لم يتسبب بأي خسائر بشرية او تلوث بيئي في القناة الملاحية"، مشيرا الى أن "الممرات الملاحية والأرصفة تعمل بكامل طاقتها دون أي تأثير على سير العمليات في الميناء".

وتابع أن "الشركة العامة لموانئ العراق وبتوجيه من وزير النقل رزاقمحيبس السعداوي قد شكلت لجنة تحقيقية مختصة فور وقوع الاصطدام والآن متواجدة على سطح الناقلة لاستكمال الاجراءات التحقيقية لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى هذا الحدث، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره في المستقبل".

 

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ناقلة نفط تصطدم برصيف في ميناء ام قصر
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