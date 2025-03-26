ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في السوق المحلي

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، إذ ارتفعت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، مسجلة 147.200 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كانت 147.100 دينار صباح اليوم.

أما أسعار الصرف في محال الصيرفة المحلية ببغداد ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.250 دينارا.

بينما سجل الدولار ارتفاعا في أربيل، ايضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 146.800 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146.700 دينار.