ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الامريكية على النفط في ايران وفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، نتيجة المخاوف من نقص الامدادات بفعل الضغوط الامريكية على النفط في ايران وفنزويلا، فيما يقف خام البصرة عند اعلى مستوى له منذ 23 يوما.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.20 دولار للبرميل.

في حين ذكرت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، في تعليق على السوق يوم الأربعاء: "تحافظ أسعار النفط الخام على ميلها الصعودي بعد العقوبات التي فرضها ترامب على النفط الفنزويلي، مما يثير المخاوف بشأن جانب العرض".

فيما يقف خام البصرة المتوسط الذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات العراق النفطية، عند سعر 73.3 دولار للبرميل، وهو اعلى سعر له منذ 3 مارس الجاري.