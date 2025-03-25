الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: خطة لفتح 150 هايبر ماركت في بغداد والمحافظات


أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بان هذا العام ستشهد جميع المحافظات افتتاح هايبر ماركت واحد او اكثر، فيما بينت ان الخطة الخمسية ستضمن فتح 150 هايبرماركت، إذ ذكرت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى هاشم الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية  إن "مشروع الهايبرماركت ضمن الخطة الخمسية التي تضمن لنا فتح 150 موقعا في بغداد والمحافظات"، لافتة الى انه "خلال هذا العام سيتم فتح 23 موقعا".

كما أضافت أنه "خلال هذا العام سيتم افتتاح على اقل تقدير منفذ هايبر واحد في كل محافظة"، مبينة ان "حصة محافظة النجف منها اثنان، وحصة محافظة واسط ثلاثة، والبقية موزعة على عدة محافظات".

كذلك أكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، أن المراكز التسويقية (الهايبر ماركت) التي افتتحت سابقًا وكذلك التي افتتحت اليوم في بغداد والمحافظات، توفر فرصة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل.

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