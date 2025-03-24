الدولار يواجه إنخفاض ملحوظ في أسواق البورصة

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة الرئيسية في البلاد، إذ انخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146.900 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147.200 دينار لكل 100 دولار.

وفيما يخص أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146.000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 146.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.400 دينار لكل 100 دولار.