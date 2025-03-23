وزير النفط : كمية التصدير يوميا تتراوح بين 3 ملايين و200 ألف الى 3 ملايين و500 ألف برميل

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني :" ان النفط المصدر يتراوح من 3 ملايين و200 ألف الى 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً" .

وقال الوزير في تصريح متلفز:" ان 70 بالمئة من النفط العراقي يصدر إلى الأسواق الآسيوية"، مشيرا الى :" ان الصين في المرتبة الاولى ، تليها الهند ، في قائمة المستوردين للنفط العراقي".

واوضح :" ان 8 دول كبرى في / اوبك / شاركت بالخفض الطوعي لانتاج النفط، و نحن في اوبك ماضون في سياسة استقرار السوق العالمية.

واكد انه :" لا توجد سياسة اقصاء للشركات الغربية من العقود النفطية. وقد وجهنا دعوات لجميع الشركات للمشاركة في جولتي التراخيص الخامسة والسادسة"، مبينا انه :" لم تكن هناك مساهمة فاعلة للشركات الامريكية في الجولتين الخامسة التكميلية والسادسة".

واوضح عبد الغني:" ان وزاة النفط لديها 44 عقداً من جولات التراخيص الجديدة ، وان 14 محافظة شملت بعقود جولات التراخيص ، وللبصرة حصة الاسد بـ12 عقدا".