البصرة: استصلاح آبار نفطية في الزبير وغرب القرنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأحد، عن استصلاح ست آبار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة/1 بمحافظة البصرة، إذ ذكرت الشركة في بيان، أن الملاكات الفنية والهندسية قامت باستصلاح أربع آبار في حقل الزبير لصالح شركة ENI الإيطالية باستخدام أجهزة الاستصلاح IDC 40 وIDC 48 وIDC 47 وIDC 31، بالإضافة إلى استصلاح بئرين نفطيتين في حقل غرب القرنة/1 لصالح شركة PetroChina الصينية باستخدام جهازي IDC 32 وIDC 30.

كما ذكر المدير العام لشركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، إن عمليات الاستصلاح تمت ضمن التوقيتات الزمنية المحددة ووفق البرامج الفنية المعتمدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، في إطار جهود الشركة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وتطوير البنى التحتية للقطاع النفطي.