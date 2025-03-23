رئيس الوزراء يستمع لعروض لتأسيس مصرف جديد تحت اسم الرافدين الأول

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعا خصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ، كما شهد الاجتماع مراجعة مراحل العمل في مشروع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير المصرفين، حيث تم بحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية وأهداف الإصلاحات المصرفية.

كذلك ا تم مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وضرورة قيام إدارتيهما بوضع استراتيجيات تسهم في تسريع عملية الإصلاح.

كما تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم "مصرف الرافدين الأول"، الذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي.

ويعتمد المصرف الجديد رؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، مما يساهم في تعزيز المسار الاقتصادي والتنمية في البلاد.

وفي ختام الاجتماع، قدمت شركة (إرنست ويونغ) تقريرا استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.