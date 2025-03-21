الصفحة الاقتصادية

العراق يقرر خفض إنتاجه النفطي طوعيا بمقدار 125 ألف برميل يوميا


صرّح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، بأن العراق سيخفض طوعيا إنتاجه من النفط الخام بمعدل 125 ألف برميل يوميا، بدءا من شهر آذار الحالي وحتى يونيو 2026، وذلك بسبب عدم التزامه بحصته الإنتاجية المحددة ضمن اتفاق أوبك بلس، فقد ذكر المرسومي إن "هذا التخفيض سيؤدي إلى انخفاض الصادرات النفطية العراقية إلى حوالي 3.2 مليون برميل يوميا، ما سينعكس سلبا على الإيرادات النفطية، متسببا في خسائر تقدر ب 262 مليون دولار شهريا، وأكثر من 3.19 مليار دولار سنويا".

كما لفت إلى أن "هذه الخسائر ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2025، مما قد يشكل تحديا إضافيا أمام الوضع المالي والاقتصادي في البلاد".

وفي 2 نوفمبر 2024، جددت وزارة النفط موقفها بالاستمرار في إجراءات التخفيض الطوعي لإنتاج النفط الخام ضمن تحالف "أوبك+"، وأعلنت أن "العراق قام بتخفيض إنتاجه وتقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميا".

كما أضاف، أن "هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها، وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية".

وبالرغم من أن هذا التخفيض قد يساهم في دعم أسعار النفط عالميا، إلا أنه يضع الاقتصاد العراقي أمام معضلة تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحاجة البلاد إلى موارد مالية مستدامة لتمويل المشاريع الحكومية ودفع الرواتب وتغطية نفقات البنى التحتية والخدمات الأساسية.

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