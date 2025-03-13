الصفحة الاقتصادية

الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في بغداد مع إغلاق البورصة


 

سجلت أسعار الدولار في أسواق بغداد، ارتفاعاً مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع، إذ ارتفعت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147900 دينار مقابل 100 دولار.

أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في بغداد مع إغلاق البورصة
وزارة الداخلية تعلن القبض على أكثر من 350 متلاعباً بالأسعار في رمضان
وزارة النفط توقع اتفاقا مع بريتش بتروليوم لإعادة تنشيط حقول كركوك النفطية
"الملف الأسود".. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
إستمرار تراجع الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق البورصة الرئيسية
محافظ البنك المركزي: العراق يمتلك واحداً من أعلى احتياطات الذهب عربياً بـ 162طناً
وزير النفط يبحث مع فريق التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني تامين الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية
\"سننتجه محلياً\".. العراق يسعى إلى إلغاء الحاجة لاستيراد الطحين الصفر
وزارة النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة "برتش بتروليوم"
وزارة التجارة: لدينا خزين استراتيجي من الحنطة يكفي للعام القادم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك