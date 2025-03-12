الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط توقع اتفاقا مع بريتش بتروليوم لإعادة تنشيط حقول كركوك النفطية


صرّح وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة تعمل على إعادة تنشيط حقول كركوك النفطية وزيادة إنتاجها من خلال الاتفاق المبرم مع شركة بريتش بتروليوم (BP)، مشيرا إلى أن العقد الجديد سيساهم في تحقيق ثلاثة مكاسب رئيسية تشمل تحسين البنية التحتية، وزيادة إنتاج الغاز، وتوفير فرص عمل جديدة، حيث أوضح عبد الغني في تصريح للوكالة الرسمية، أن "حقول كركوك تعاني من انخفاض الإنتاج منذ فترة طويلة، حيث مضى على تشغيلها نحو 100 عام، والوزارة أجرت دراسة شاملة لهذه الحقول بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم، بهدف إعادة تنشيط المكامن النفطية وزيادة الإنتاج إلى أكثر من 450 ألف برميل يوميا".

وأضاف الوزير، أن "الاتفاق يتضمن تزويد الحقول النفطية بالمعدات والمواد التخصصية اللازمة لضمان استدامة الإنتاج بمستويات مرتفعة. وستتولى شركة بريتش بتروليوم توفير هذه المعدات، مما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية".

كما أوضح عبد الغني، أن "الاتفاق يشمل أيضا تعزيز إنتاج الغاز ليصل إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب يوميا، مع استثمار هذا الغاز بطريقة مستدامة، كما سيتم تأهيل منشآت شركة غاز الشمال لتحسين عمليات المعالجة والإنتاج".

وأشار الوزير إلى أن "العقد يتضمن إنشاء محطة كهربائية بطاقة 400 ميغاواط، حيث سيتم استخدام جزء منها في تشغيل منشآت النفط والغاز، بينما سيتم تحويل الفائض إلى الشبكة الوطنية لتعزيز إمدادات الطاقة".

فيما لفت إلى أن "المشروع سيوفر فرص عمل عديدة لأبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية، إلى جانب إرساء الأساس لتطوير الصناعات البتروكيمياوية وزيادة عدد المصافي، ما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع النفطي في العراق".

وكانت وزارة النفط قد أعلنت، أمس الاثنين، عن توقيع عقد بالأحرف الأولى لتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بريتيش بتروليوم. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، في بيان: "تم اليوم توقيع عقد لتطوير حقول كركوك المتمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، مع شركة BP البريطانية".

كذلك أكد، على أن "توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد إنجازا كبيرا، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيرا إلى أن "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلا عن استثمار الغاز وزيادة كميات الإنتاج منه لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية".

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