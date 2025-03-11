الصفحة الاقتصادية

إستمرار تراجع الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق البورصة الرئيسية


شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة الرئيسية في البلاد، إذ انخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 147.800 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت صباح اليوم 148.200 دينار.

أما أسعار البيع في أسواق الصرافة المحلية ببغداد، فقد بلغ 148.750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينار لكل 100 دولار.

فيما شهدت الأسواق في أربيل انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147.600 دينار لكل 100 دولار.

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إستمرار تراجع الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق البورصة الرئيسية
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