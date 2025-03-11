محافظ البنك المركزي: العراق يمتلك واحداً من أعلى احتياطات الذهب عربياً بـ 162طناً

صرّح محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، بأن العراق يمتلك واحداً من أعلى احتياطات الذهب على مستوى الدول العربية بواقع 162 طناً، فقد ذكر العلاق في تصريح للوكالة الرسمية، إن" البنك المركزي يتابع بشكل حثيث حركة الذهب والعملات "، مشيراً الى أن" جزءاً من التنويع لدرء أي مخاطر هو أن تكون لدينا نسبة من الاحتياطيات من الذهب، وخاصة في السنوات الأخيرة كانت هناك عمليات شراء مستمرة".

وأضاف أن" العراق اليوم يمتلك 162 طناً من الذهب، وهو واحد من أعلى الاحتياطيات على المستوى العربي، ونحن الدولة الرابعة في حجم الاحتياطيات التي نمتلكها من الذهب".