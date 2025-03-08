الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي قادم قريبًا


صرّح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، عن قرب تحول المصارف العراقية إلى منصات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن العراق سيشهد تحولا رقميا شاملا في القطاع المالي، إذ أكد العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "العراق قطع شوطا كبيرا في تنشيط وسائل الدفع الإلكتروني، التي تعد خطوة أساسية في التحول الرقمي"، لافتا إلى أنه سيتم تجاوز هذه المرحلة قريبا، حيث إن الأدوات ووسائل الدفع الإلكترونية الحالية تشهد تطورا سريعا جدا.

وأوضح العلاق، أنه في المستقبل القريب سيتم ملاحظة فرق كبير في مهام المصارف، حيث ستتغير طبيعة عملها بشكل جذري، مؤكدا أن المصارف ستتحول إلى منصات ذكية تقوم بتنظيم العمليات المالية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

كما أضاف، أن كل مواطن سيكون لديه هوية رقمية مالية تمكنه من إجراء العديد من العمليات المالية بسهولة، مثل الاطلاع على الأرصدة أو القيام بالاستثمارات داخل وخارج العراق.

فيما أكد، على أن البنك المركزي يعمل على تطوير عملة رقمية تحت إشرافه، مشيرا إلى أن هذه العملة ستكون مختلفة عن العملات المشفرة التي لا تخضع لرقابة البنوك المركزية.

وبيّن أن هذه العملة الرقمية ستكون جزءا من جهود البنك المركزي لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستوفر نظاما ماليا محكما وشفافا يساعد في مراقبة كافة العمليات المالية.

كدلك أكد العلاق، على أن هذا التوجه سيقدم حلولا لمشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، كما سيتيح لحاملي العملة الرقمية إجراء عمليات مالية واسعة، حتى خارج العراق.

وأضاف أن الشباب العراقي سيستفيد بشكل كبير من هذه الأدوات المالية الحديثة، مشيرا إلى أن الكثير منهم يستثمرون عبر هذه المحفظات والأدوات في مجالات متعددة خارج العراق.

وفي الوقت نفسه،  حذر من أن هناك عمليات احتيال قد تحدث، موضحا أن البنك المركزي يعمل على حماية المواطنين من هذه المخاطر.

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