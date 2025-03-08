أسعار صرف الدولار مع افتتاح البورصة في أول أيام الأسبوع

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، استقرارا في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة في أول أيام الأسبوع، إذ استقرت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148.350 دينار لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وفيما يخص أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.800 دينار لكل 100 دولار.