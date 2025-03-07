البنك المركزي يلغي ترخيص شركة الطوفان للصرافة والوساطة المالية

قرر البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص شركة الطوفان للصرافة والوساطة بسبب ما وصفه بانتهاكات اللوائح رقم (1) لسنة 2022، التي تنظم عمل شركات الصرافة والوساطة المالية في العراق، فبحسب الوثيقة صادرة من البنك المركزي، والتي تضمنت، أنه "استناداً الى قرار مجلس ادارة البنك رقم (48) لسنة 2025، وبالنظر لمخالفة شركة الطوفان للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية رقم (1) لسنة 2022، تقرر سحب اجازة الشركة ومصادرة خطاب الضمان العائد لها لصالح هذا البنك والبالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار والصادر من مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار".

وطالب البنك دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة "بإلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة وتزويده بكتاب شطب اسم الشركة من سجلات الدائرة ومحضر وكتاب التصفية المصدقين".