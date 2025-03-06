الصفحة الاقتصادية

إنخفاض ملحوظ في إجمالي الودائع المصرفية في العراق بنسبة 9%


أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الخميس، عن انخفاض ملحوظ في إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي العراقي خلال العام 2024، حيث تراجعت بنسبة 9%، حيث أشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أن إجمالي قيمة الودائع قد انخفض من 133.5 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023 إلى 123.5 تريليون دينار عراقي، ما يعني فقدان ودائع بقيمة 10 تريليون دينار.

كما بينت المؤسسة، أن الانخفاض كان ملحوظا في القطاع الحكومي، حيث تراجعت ودائع الحكومة بنسبة 14%، من 47.3 تريليون دينار عراقي إلى 42.8 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعزى إلى تراجع الإيرادات الحكومية أو التغيير في سياسات إدارة السيولة.

وفيما يخص ودائع المؤسسات العامة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 7.4%، حيث تراجعت من 29.6 تريليون دينار عراقي إلى 27.4 تريليون دينار عراقي.

أما ودائع القطاع الخاص فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.52%، حيث تراجعت من 56.5 تريليون دينار عراقي إلى 53.2 تريليون دينار عراقي، وهو ما قد يعكس تراجع الثقة في القطاع المصرفي.

أما بالنسبة لنوعية الودائع، فقد انخفضت الودائع الجارية بشكل كبير بنسبة 11.6%، من 107.5 تريليون دينار عراقي إلى 97.4 تريليون دينار عراقي، وهو التراجع الأكثر تأثيرا على إجمالي الودائع نظرا لأن الودائع الجارية تشكل النسبة الأكبر.

في المقابل، شهدت الودائع الثابتة انخفاضا طفيفا من 9.67 تريليون دينار عراقي إلى 9.62 تريليون دينار عراقي، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا النوع.

ومن جهة أخرى، سجلت ودائع التوفير ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7%، حيث ارتفعت من 16.3 تريليون دينار عراقي إلى 16.43 تريليون دينار عراقي، مما يعكس تحولا محدودا نحو الادخار.

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