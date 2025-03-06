الصين تتعهد خوض حرب تجارية "حتى النهاية" مع الولايات المتحدة

تعهدت الصين، اليوم، التصدي للحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتحدة، معتبرةً أن تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية تحدث «اضطراباً» في الاقتصاد العالمي، إذ حذّر وزير التجارة، وانغ وينتاو، من أن الرسوم الجمركية الأميركية تهدد «بزعزعة استقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية وتكبح نمو الاقتصاد العالمي». كما ذكر في مؤتمر صحافي «إذا واصلت الولايات المتحدة هذا المسار الخاطئ، فسنحارب حتى النهاية»، متهماً واشنطن بـ«التصرف بشكل أحادي الجانب والتسلط».

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات الصينية هذا الأسبوع، عقب خطوة مماثلة الشهر الماضي. ويتوقع أن تصل الرسوم إلى مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية الإجمالية بين أكبر اقتصادين في العالم.

بالمقابل، اعترف كبير المخططين للاقتصاد الصيني، تشنغ شان جيه، بأن «عدم اليقين في البيئة الخارجية يزداد أكثر وأكثر». لكنه قال إن الصين لديها «ثقة كاملة» في قدرتها على تحقيق هدف النمو هذا العام.

وقال تشنغ متحدثاً إلى جانب وانغ على هامش الاجتماعات السياسية السنوية التي تُعقد في بكين «لدينا الدعم والضمانة الأساسية لتحقيق هدف النمو هذا العام بنحو 5 %»، مضيفاً «نواجه أيضاً بعض المشكلات، مثل عدم كفاية الطلب المحلي وصعوبات الإنتاج والتشغيل في بعض الصناعات والشركات».

وتابع «مع ذلك، نشعر بأن هذه الصعوبات والتحديات… يمكن تخطيها وحلّها».

في ذات السياق، أوضح رئيس البنك المركزي الصيني، بان غونغ شنغ، اليوم، إن البلاد ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام «حسب الاقتضاء، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية».

وخفّض البنك المركزي في بكين سعرَي فائدة رئيسيين إلى أدنى مستوى تاريخي في تشرين الأول.

كذلك، تعهد وزير المال، لان فوان، اليوم، «مواصلة زيادة» الإنفاق المالي عام 2025 موضحاً أن ذلك سيعزز «التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد والمجتمع» في الصين.

يذكر أن بكين أعلنت الثلاثاء اتخاذ إجراءات رداً على الزيادة الأخيرة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. ومن خلال هذه الاجراءات، ستفرض الصين رسوماً تصل إلى 15% على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية منها فول الصويا ولحم الخنزير والقمح اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.