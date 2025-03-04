سعر صرف الدولار الأمريكي يتراجع من جديد مع إغلاق البورصة

إنخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، حيث سجلت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، 148.600 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ149.000 دينار صباح اليوم.

وفيما يخص سعر الصرف في الأسواق المحلية بالعاصمة فقد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 149.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد انخفض الدولار أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 148.150 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148.050 دينار لكل 100 دولار.