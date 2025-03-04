الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط في تراجع وسط قرارات ترامب والتجاذبات السياسية والتجارية


واصلت أسعار النفط هبوطها، اليوم الثلاثاء، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى جانب استعداد الأسواق لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات كندا والمكسيك والصين، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتا، أي 0.75%، لتصل إلى 71.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 36 سنتا أو 0.53% ليبلغ 68.01 دولارا للبرميل.    

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، تعليق جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا عقب اجتماع متوتر بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.

فيما اعتبر المستثمرون أن تزايد المسافة بين واشنطن وكييف قد يساهم في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، ما قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق.  

كذلك أوضح محللون في جولدمان ساكس إن تدفقات النفط الروسية تخضع بشكل أكبر لقيود إنتاج "أوبك+" مقارنة بتأثير العقوبات، ما يعني أن تخفيف القيود قد لا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات الروسية.

وفي ذات الوقت، قررت أوبك+ المضي قدما في خططها لزيادة الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي أول زيادة منذ عام 2022، مما ساهم في الضغط على الأسعار.    

تراجعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم التي فرضها ترامب على واردات كندا والمكسيك حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت غرينتش)، حيث سيتم فرض 10% رسوم جمركية على الطاقة الكندية، بينما سترتفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 10% إلى 20%.  

في حين يتوقع المحللون أن تؤثر هذه التطورات سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي، مما قد يحد من الطلب على النفط ويدفع الأسعار لمزيد من التراجع.

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