البنك المركزي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، عن نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1% في الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من العام السابق.

وذكر اعلام البنك في بيان أن "احتياطيات الذهب ارتفعت من 12.29 ترليون دينار في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 17.83 ترليون دينار في نفس الفصل من عام 2024"، موضحًا أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع كمية الذهب وأسعار الذهب العالمية.

وأضاف البيان أن "نمو الاحتياطيات له فوائد كبيرة، حيث يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، كما يُعتبر أداة هامة للتدخل في سوق الصرف".