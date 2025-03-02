الصفحة الاقتصادية

تراجع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع المنصرم


أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة انخفاضا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فبحسب جدول صادر عن الإدارة، فإن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغ 5.535 ملايين برميل يوميا، مرتفعا بمقدار 260 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغ 5.275 ملايين برميل يوميا".  

وأضافت، أن "صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت 228 ألف برميل يوميا، منخفضة بمقدار 29 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت 257 ألف برميل يوميا".  

كما أشارت البيانات، إلى أن كندا تصدرت قائمة الدول الموردة للنفط إلى أمريكا بمعدل 3.818 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 445 ألف برميل يوميا، ثم فنزويلا بمتوسط 276 ألف برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 252 ألف برميل يوميا.  

فيما استوردت الولايات المتحدة النفط من الإكوادور بمعدل 191 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 171 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا 150 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا 77 ألف برميل يوميا.

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