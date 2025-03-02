 الدولار يسجل انخفاضاً ملحوظاً في السوق المحلي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة في البلاد، حيث انخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147.800 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت صباح أمس السبت 148.500 دينار لكل 100 دولار.

كما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 147.900 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147.800 دينار لكل 100 دولار.