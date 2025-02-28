وزير النفط : العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة المباشرة بتصدير نفط الاقليم عبر " سومو "

اعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، ان العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة المباشرة بتصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط سومو.

وقالت وزارة النفط في بيان :" ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ، اجرى زيارة إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط انبوب الغاز".

واكد عبد الغني:" ان العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط "سومو " عبر ميناء جيهان التركي بمعدل اولي 185 الف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة".