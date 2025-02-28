مستشار رئيس الوزراء: خطط جديدة لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، اليوم الجمعة، عن خطط جديدة لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، إذ ذكر في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع لإنتاج مكونات الألواح الشمسية بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار"، منوها إلى، أن "تنفيذه سيتم بالكامل من خلال الاستثمار مع إحدى الشركات العالمية".

كما أضاف، أن "الحكومة تعمل أيضا على مشروع لتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة للري"، موضحا، أن "هناك العديد من المشاريع التي تخرج عن نطاق عمل الوزارات التقليدية، حيث يتم تنفيذها من قبل شركات ذات خبرة واسعة، مع إشراك الشركات العراقية في العملية لضمان نقل المعرفة وتطوير الكوادر المحلية".