وزارة النفط: العراق سيعلن إعادة تصدير نفط كردستان عبر سومو خلال ساعات

صرّح وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، بان العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة المباشرة بتصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط سومو، حيث ذكرت وزارة النفط في بيان ، ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد اجرى زيارة إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط انبوب الغاز".

وبحسب البيان، اكد عبد الغني، أن "العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط "سومو " عبر ميناء جيهان التركي بمعدل اولي 185 الف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة".