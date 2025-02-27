الصفحة الاقتصادية

الدولار عند أدنى مستوى مع إغلاق البورصة بنهاية الأسبوع


شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148.850 دينار لكل 100 دولار.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147.00 دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 148.200 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148.100 دينار لكل 100 دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولار عند أدنى مستوى مع إغلاق البورصة بنهاية الأسبوع
ترامب يفتح جبهة جديدة في حربه التجارية!
وزارة النفط: تعلن عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي
البنك المركزي العراقي يعلن عن تفاصيل الدفع الإلكتروني
 الدولار عند أدنى مستوى له منذ أشهر  في اسواق العراق
اقتصادي: إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي "صعبة"
مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون الحشد ويحيله للبرلمان
النفط تؤكد التزامها باتفاق أوبك+: صدرنا قرابة 4 مليون برميل يوميا خلال كانون الثاني
وزارة النفط تعلن عن استيراد كميات من الغاز المسال لتجهيز جميع محطات الطاقة الكهربائية
الدينار العراقي يرتفع بشكل ملحوظ أمام الدولار في الأسواق المحلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك