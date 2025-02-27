الدولار عند أدنى مستوى مع إغلاق البورصة بنهاية الأسبوع

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148.850 دينار لكل 100 دولار.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147.00 دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 148.200 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148.100 دينار لكل 100 دولار.