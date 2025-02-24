الدينار العراقي يرتفع بشكل ملحوظ أمام الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة الرئيسية في البلاد، حيث انخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149.350 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت صباح يوم أمس الأحد 149.900 دينار لكل 100 دولار.

وفيما يخص أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148.500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 149.200 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149.200 دينار لكل 100 دولار.