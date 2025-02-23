استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بعد اتفاق بين اربيل وبغداد

صرّح الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية، إذ ذكر الوفد في بيان، إنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان، تم الاتفاق والتأكيد لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة.

كما أوضح البيان، أنه تم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيته، مؤكدا على إلتزامه بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية.